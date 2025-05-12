دورة روما: ستيرنز تطيح بأوساكا وتبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - روما : خرجت اليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي لدورة روما الألف نقطة في كرة المضرب، بخسارتها أمام الأميركية بايتون ستيرنز 6 4 و3 6 و7 6 (4/7) الإثنين لتتواصل معاناتها في الدورات الرفيعة.

وتلتقي ستيرنز في الدور ربع النهائي الفائزة بين مواطنتها دانييل كولنز التي أطاحت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب أو الاوكرانية إيلينا سفيتولينا، ذلك بعد أن تمكنت من الفوز على أوساكا في مباراة استغرقت ساعتين و43 دقيقة على الملعب الرئيسي.

وتنضم أوساكا الى قائمة ضحايا ستيرنز في روما، بعد أن فازت على مواطنتها الاخرى ماديسون كيز في الدور الثالث.

وبدت أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا بعيدة عن مستواها الذي خولها الفوز بأربع بطولات كبرى، منذ عودتها إلى الملاعب بعد غياب لـ 15 شهرا اثر وضعها مولودتها الجديدة.

كذلك، عانت من إصابة في البطن أجبرتها على الغياب عن بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تخرج مبكرا في دورتي إنديان ويلز ومدريد، ما سلط الضوء على حجم تراجعها مقارنة بما بلغته من مستوى سابقا.

ودخلت أوساكا الى دورة روما بعد فوزها بدورة سان مالو المغمورة في فرنسا مطلع هذا الشهر.

لكنها فشلت في تجاوز ثمن نهائي أي من دورات المحترفات منذ خسارتها نهائي دورة أوكلاند في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبلغت الروسية ديانا شنايدر دور الثمانية بفوزها على البلجيكية إليز ميرتنز 6 2 و6 3.

ولدى الرجال، بلغ الأسترالي أليكس دي مينور (7) ثمن النهائي بفوزه على البوليفي أوغو ديليين 6 4 و6 4.

وحذا حذوه ايضا الأميركي تومي بول (11) الفائز على التشيكي توماش ماخاتش (19) بنتيجة 6 3 و6 7 (7/5) و6 4.

وتتجه الانظار في وقت لاحق الى الايطالي يانيك سينر المصنف الاول عالميا عندما يواصل سعيه للظفر بلقب هذه الدورة للمرة الاولى في مسيرته بمواجهة الهولندي يسبر دي يونغ.