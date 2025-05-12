شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر وغانا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صافرة مباراة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، والتي تجمع المنتخبين اليوم، الاثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس أفريقيا للشباب، التي انطلقت في 27 أبريل الماضي فى ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو.

يتسلح لاعبو المنتخب وجهازهم الفني بالروح القتالية والحماس وعاملي الأرض والجمهور من أجل تجاوز هذه العقبة وبلوغ المربع الذهبي في طريق استعادة اللقب الغائب منذ 12 عاماً وكذلك التأهل لكأس العالم في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين بعد غياب دام منذ آخر ظهور لمصر سنة 2013 في تركيا.

وضم تشكيل منتخب الشباب كلا من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد "كاباكا"، سيف سفاجا، محمد السيد، مؤمن شريف، أحمد شرف، محمد زعلوك".

أما ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا فقد اختار بدء اللقاء بالتشكيل التالي: "جديوس أسياكو، جوزيف أوبوكو،أوفوري مكارثي، داكوستا أنتوي، أرون إسيل، إيمانويل منساه، فينين دينيس مارفو جيري أفري، عبد العزيز عيسى، هايفورد بوهين، لورد أفريفيا".

وتجاوز منتخب مصر للشباب الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة، بعد أن حققوا تفوقوا على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما منتخب غانا فقد تربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.

كان منتخب مصر الذي توج باللقب 4 مرات، قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على جنوب إفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما المنتخب الغاني، الذي يملك في سجله 4 ألقاب أيضاً آخرها عام 2021 في موريتانيا ’ فقد تأهل في صدارة المجموعة الثالثة بجدارة بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين متتاليين على السنغال وإفريقيا الوسطى بنتيجة (1 – 0) بعد أن استهل مشواره بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

4 مواجهات جمعت المنتخبين في البطولة، وكان التفوق من نصيب منتخب مصر الذي حقق انتصارين وتعادل مرتين أيضاً، ولم يتعرض لأي خسارة.

لعب منتخب مصر 54 مباراة خلال 13 مشاركة له فى البطولة منذ تحولها للنظام الحالي عام 1991، وتمكن من تحقيق 27 فوزاً وتعادل في 17 وخسر 10 مرات وسجل 66 هدفاً مقابل 48 هدفاً في شباكه.

خلال 13 مشاركة أيضاً فى البطولة لعب منتخب غانا 57 مباراة وفاز 32 وتعادل في 14 وخسر 11 مباراة وسجل 82 هدفاً مقابل 43 هدفاً في شباكه.