شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي عن مواجهة بيراميدز: من يحترم ناديه لا يقبل أن يكون أداة مساعدة لأي فريق والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يخص عودة بعض المصابين قال الرمادي، "كل لاعب يعود له قيمته، والأمر يسعدني جدًّا، والوضع الطبيعي أن يكون الفريق مكتملاً، ولكن وجود المصابين خارج الفريق هو الأمر الغريب، لأننا في حاجة لمجهودات كل لاعب في الفترة الحالية".
وأضاف المدير الفني، "ناصر ماهر يحتاج لبعض الوقت قبل العودة للتدريبات، في حين أن محمد صبحي شارك مع الفريق في التدريبات، بينما يحتاج أحمد الجفالي لقليل من الوقت".
وواصل الرمادي قائلاً، "أرفض الأحاديث التي تتردد عن عدم خوض الزمالك للقاء الغد بعدم جدية بعد الابتعاد عن الدوري، فنحن فريق كبير ونخوض كل المباريات من أجل الفوز، والزمالك فريق عريق، ونتطلع لتقديم أداء متميز، ومن يردد هذا الكلام لا يعلم تقاليد الأندية الكبيرة".
وفيما يخص عودة الجماهير، قال المدير الفني، "سعيد بأن الجماهير، وهي الداعم الأول لفريق كرة القدم، ستتواجد في لقاء الغد، والحقيقة الثابتة الراسخة أن جمهور الزمالك لا يختار التوقيت الذي يساند فيه الفريق، لأنه يقف مع الفريق في كل الأوقات، وأكثر أمر أحزن اللاعبين أنهم في الفترة الأخيرة لا يستطيعون إقناع جمهورهم، وأتمنى أن نقنع الجماهير في الفترة المقبلة، ونستطيع التغلب على عامل الزمن ونرضي طموحات الجماهير، فجمهور الزمالك جمهور عظيم، لأنهم من أكثر جماهير العالم المحبة التي لا تختار أوقاتاً لمساندة الفريق، وفي أقصى درجات الانكسار تجد الجماهير الزملكاوية مُساندة، وهذه حقيقة يعلمها الجميع باختلاف ميولهم، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونُقدّم الشكل الجمالي للفريق الذي تعوّد عليه الجمهور".
واختتم الرمادي قائلاً، "وضعنا برنامجاً خلال فترة التوقف المقبلة عقب لقاء بيراميدز، ولديّ تصور في بعض الأيام بتطبيق نظام اليوم الكامل للاعبين داخل النادي، وندرس آلية عمله، أو البديل بالانتظام في معسكر مغلق قصير لمدة 5 أيام، وهذه فترة ذهبية يجب استغلالها، لأنها مُتنفّس لنا من أجل تطبيق أفكار تساعد الفريق".
ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز غداً الثلاثاء في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.
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