شكرا لقرائتكم خبر عن زعلوك وكاباكا يقودان هجوم منتخب الشباب أمام غانا بأمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدنيالإثنين، 12 مايو 2025 05:37 م
نبيه أجرى تعديل وحيد على التشكيل الذي بدأ به مباراة منتخب تنزانيا في الجولة الختامية بالدور الأول، حيث دفع بلاعب الوسط مؤمن شريف بدلاً من عمر خضر الذي يشكو من الإرهاق وجاء التشكيل على النحو التالي: (1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير - (5) عبد الله بوستنجي - (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (25) سيف سفاجا – (22) محمد السيد – (12) مؤمن شريف – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.
أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – (3) محمد جمال – (13) محمود لبيب - (24) محمد عاطف – (21) أحمد وحيد - (18) محمد رأفت – (11) مهند محمد – (17) عمرو خالد "بيبو" – (7) عمرو فتحي "عموري".
وتنتظر منتخب مصر تحت 20 عاماً مهمة صعبة اليوم (الاثنين) عندما يواجه نظيره الغاني في تمام السادسة على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.
ورغم صعوبة المهمة، يتسلح لاعبو المنتخب وجهازهم الفني بالروح القتالية والحماس وعاملي الأرض والجمهور من أجل تجاوز هذه العقبة وبلوغ المربع الذهبي في طريق استعادة اللقب الغائب منذ 12 عاماً وكذلك التأهل لكأس العالم في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين بعد غياب دام منذ آخر ظهور لمصر سنة 2013 في تركيا.
بدوره، يتطلع المنتخب الغاني لتحقيق الفوز رغم صعوبة المنافس وعراقة الكرة المصرية وفقاً لتصريحات مديره الفني ديزموند أوفي في المؤتمر الصحفي قبل يوم على المباراة التي يدخلها عملاق غرب إفريقيا بطموحات كبيرة للوصول للمونديال من ناحية والاقتراب من معانقة اللقب الخامس في تاريخ البلد الإفريقي صاحب تقاليد العريقة في كرة القدم والمنتخب الوحيد في "قارة المواهب" الذي توج بكأس العالم 2009 على الأرض المصرية.
كان منتخب مصر الذي توج باللقب 4 مرات، قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على جنوب إفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).
أما المنتخب الغاني، الذي يملك في سجله 4 ألقاب أيضاً آخرها عام 2021 في موريتانيا ’ فقد تأهل في صدارة المجموعة الثالثة بجدارة بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين متتاليين على السنغال وإفريقيا الوسطى بنتيجة (1 – 0) بعد أن استهل مشواره بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.
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