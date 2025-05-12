شكرا لقرائتكم خبر عن زعلوك وكاباكا يقودان هجوم منتخب الشباب أمام غانا بأمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاماً ، بقيادة أسامة نبيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة ربع النهائي من كأس أفريقيا للشباب أمام منتخب غانا، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد.

نبيه أجرى تعديل وحيد على التشكيل الذي بدأ به مباراة منتخب تنزانيا في الجولة الختامية بالدور الأول، حيث دفع بلاعب الوسط مؤمن شريف بدلاً من عمر خضر الذي يشكو من الإرهاق وجاء التشكيل على النحو التالي: (1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير - (5) عبد الله بوستنجي - (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (25) سيف سفاجا – (22) محمد السيد – (12) مؤمن شريف – (20) أحمد شرف – (9) محمد زعلوك.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: (16) أحمد وهب - (23) أحمد منشاوي – (3) محمد جمال – (13) محمود لبيب - (24) محمد عاطف – (21) أحمد وحيد - (18) محمد رأفت – (11) مهند محمد – (17) عمرو خالد "بيبو" – (7) عمرو فتحي "عموري".

وتنتظر منتخب مصر تحت 20 عاماً مهمة صعبة اليوم (الاثنين) عندما يواجه نظيره الغاني في تمام السادسة على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.