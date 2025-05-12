شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رابطة الأندية تعلن انتهاء الدورى المصرى 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة من عمر المرحلة النهائية للدورى الممتاز، وتنتهى الجولة يوم 31 مايو الجارى بمباراتى المصرى وحرس الحدود، والزمالك مع فاركو.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

وتقام جميع مباريات الدورى المصرى المتبقية فى تمام الثامنة مساء لتحقيق تكافؤ الفرص.