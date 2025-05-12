شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة "الأوربن كورف بول" بالإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية فعاليات بطولة التحدي للأوربن كورف بول، والتي أُقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية، وسط أجواء تنافسية حماسية ومشاركة واسعة من الأندية والفرق الرياضية.

وشهدت البطولة مشاركة 20 فريقًا من مختلف المحافظات، وأكثر من 150 لاعبًا ومدربًا وإداريًا، ما يعكس النمو المتسارع لرياضة الكورف بول في مصر واهتمام فئة الشباب بها.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج فريق بريميرو بالمركز الأول، بينما حلّ حرس الحدود في المركز الثاني، وجاء فريق أليكس تالنت في المركز الثالث، بعد أداء قوي ومباريات شهدت مستوى فني متميز من جميع المشاركين.



وأكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن البطولة تأتي في إطار خطة نشر الألعاب الترفيهية الحديثة وتشجيع الشباب على ممارسة رياضات متنوعة تعزز من روح الفريق واللياقة البدنية، مثمّنين دعم وزارة الشباب والرياضة وحرصها على توفير بيئة رياضية محفزة لكافة الفئات.



بطولة الأوربن كورف بول بالإسكندرية



بطولة الأوربن كورف بول بالإسكندرية



بطولة الأوربن كورف بول بالإسكندرية