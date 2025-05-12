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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حاتم رضاالإثنين، 12 مايو 2025 05:02 م
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالى:
مواعيد الجولات بعد التعديل
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