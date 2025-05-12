شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الألقاب بين مصر وغانا قبل لقاء الليلة فى كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، في السادسة مساء اليوم الاثنين، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب غانا باستاد السويس الجديد فى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقام حاليا فى مصر.

كلا المنتخبين توج باللقب فى 4 مناسبات منتخب مصر أعوام 1981 و 1991 و 2003 و 2013 ومنتخب غانا في 1993 و 1999 و 2009 و 2021.

ويسعى الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يعني في الوقت ذاته ضمان التأهل إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته فى تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجارى.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.