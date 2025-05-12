شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الإيطالي يقود أول مران لمنتخب رجال الطائرة استعدادًا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الإيطالي ماركو بونيتا، المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال للكرة الطائرة ، مهمته رسميًا مساء اليوم الإثنين.

ويقود ماركو بونيتا تدريبات منتخب مصر الليلة بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي

ويستعد المنتخب الوطني لبطولة العالم، والتي ستقام فى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل..

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، الفلبين، إيران، وتونس..

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد، اجتماعًا هامًا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل مران اليوم .

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة في إنهاء ملف التعاقد مع الخبير الإيطالي بهدوء تام، بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، تم خلالها المفاضلة بين عدد من المدارس التدريبية، قبل أن يتم الاتفاق بشكل رسمي مع الإيطالي ماركو بونيتا وجهازه المعاون.

وتضم قائمة الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة كلًا من::

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)