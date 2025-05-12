شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعقد جلسة التجديد مع الزمالك بعد مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق على تجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث تم الاتفاق على التجديد لمدة موسمين قادمين.

وتوصل الزمالك للاتفاق مع عبد الله السعيد على القيمة المالية للصفقة ومدة التعاقد، ويتبقى توقيع العقود، على أن يتم عقد جلسة بين الزمالك وعبد الله السعيد عقب مباراة بيراميدز المقبلة.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، فى الجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة.

وكانت لجنة التخطيط بنادى الزمالك قررت تأجيل ملف تجديد عقد عبد الله السعيد بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، حتى لا يتشتت تفكير اللاعب ويفقد تركيزه، في ظل ارتبط الفريق بمباريات مهمة خلال الفترة الجارية، حيث ينافس الفريق على لقب الدورى، وكذلك نهائي كأس مصر، إلا أن الزمالك بعد أن جهز الأموال الخاصة برفع القيد عن الفريق ، والذى تم توقيعه على النادى بسبب مستحقات بوطيب وباتشيكو، وبعد تجهيز الأموال أصبح ملف عبد الله السعيد هو المطروح حالي على طاولة المجلس.

