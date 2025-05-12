الامارات | فضيحة في غرفة «الفار» خلال «كلاسيكو» برشلونة وريال مدريد (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع صوتي بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو جدلاً واسعاً خلال مباراة "الكلاسيكو المجنون" بين برشلونة وريال مدريد، التي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني صاحب الأرض 4-3، الأحد، واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما وسع الفارق إلى 7 نقاط قبل ثلاث جولات على ختام البطولة.

ودار حوار بين الحكم أليخاندرو هيرنانديز وزميله حكم غرفة (الفار) خوان مارتينيس مونوريا أثناء تشريح الحالة التحكيمية للهدف الخامس الذي أحرزه لاعب برشلونة الشاب فيرمين، وألغاه الحكم لاحقاً بداعي وجود لمسة يد على اللاعب خلال طريقه للمرمى، الأمر الذي دفع الكثير من أنصار "البلوغرانا" للتشكيك في نزاعة التحكيم الإسباني، معتبرين أن برشلونة لولا القرارات التحكيمية غير العادلة -على حد وصفهم عبر منصات التواصل- لكان قد أنهى "الكلاسيكو" بنتيجة تاريخية، خصوصاً أن الحكم حرم الفريق أيضاً من ضربة جزاء إثر اصطدام الكرة في يد مدافع ريال مدريد الفرنسي تشواميني وهي في طريقها للمرمى.

وفي المقطع الصوتي الذي نشره الاتحاد الإسباني كعادته بعد المباريات الكبيرة برزت عبارة "الحمد لله" أو "لحسن الحظ" على لسان حكم الفيديو الأمر الذي أثار حفيظة نادي برشلونة واعتبروا صدورها من أحد أفراد طاقم التحكيم بمثابة "فضيحة تحكيمية".

وجاء في تفاصيل الحوار عقب تسجيل هدف فيرمين: "اسمعني أليكس، لقد رصدنا لمسة يد، تعالَ وانظر إليها من فضلك"، ثم سُمِعَ الصوت العميق في الخلفية يقول "مع هذا الارتفاع (علو اليد عن الجسم)، الحمد لله (لحسن الحظ). نعم، نعم، بالتأكيد (يجب إلغاء الهدف)"، فأجاب حكم الساحة: "حسناً، ممتاز. هيا، ضربت يده، نعم.. الآن أعطني لقطة (للكاميرا) بعيدة لأتمكن من رؤية الحركة كاملة، وأرى كيف ستنتهي. حسناً، ممتاز، اليد مرفوعة بوضوح سألغي الهدف".

المفارقة أن الاتحاد الإسباني كان قد أوقف مونوريا (حكم الفيديو في الكلاسيكو) قبل 3 أشهر بسبب احتمال وجود تضارب في المصالح.