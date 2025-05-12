الامارات | برشلونة غاضب من "الكلاسيكو المجنون" رغم تعذيب ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج نادي برشلونة غاضباً من "كلاسيكو الجنون"، الأحد، على الرغم من "الريمونتادا" التي حول فيها تأخره بهدفين إلى انتصار 4-3 والاقتراب من حسم لقب الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن برشلونة غاضب بشدة من التحكيم والأخطاء غير المقبولة التي أثرت في مجريات المباراة والنتيجة النهائية.

وأضافت بأن هناك قناعة تامة بأن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وأن هناك نية واضحة داخل إدارة برشلونة لاتخاذ خطوات رسمية للاحتجاج والتحرك لحماية مصالح النادي مستقبلًا.

وكشفت بأن برشلونة يدرس تقديم شكاوى رسمية تصل إلى حد المطالبة بمراجعة بعض الإجراءات التحكيمية، في ظل شعور متزايد بأن الفريق يُعامل بشكل غير عادل في المباريات الكبرى.

وكان الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز قد تعرض إلى انتقادات كثيرة عقب "الكلاسيكو" لكثرة الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة نتيجة سرعتها وإثارتها ورغبة برشلونة في تسجيل مزيد من الأهداف، وأبرز الحالات عدم احتساب ركلة جزاء للبارسا رغم اصطدام الكرة في يد مدافع ريال مدريد الفرنسي تشواميني وكذلك الهدف الخامس الملغي في الدقيقة الأخيرة الذي أحرزه اللاعب الشاب فيرمين.