سيب وانا سيب..الوكرة القطري يدخل سباق التعاقد مع نجم الاهلى وسط مفاوضات شراء حمدي فتحي!

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عدة عروض خليجية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها عرض من نادي الوكرة القطري، الذي أبدى رغبة قوية في التعاقد معه في الموسم المقبل. يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة للشحات، حيث يبدو أن فرصه في المشاركة مع الأهلي في الموسم المقبل أصبحت محدودة، خاصة بعد تعاقد النادي مع أحمد زيزو وتواجد عدد من اللاعبين في نفس مركزه.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل اهتمام النادي الأهلي بالتحرك لشراء عقد لاعب الوسط حمدي فتحي بشكل نهائي، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أبدى الشحات رغبة في الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية بحثًا عن فرصة أكبر للظهور والمشاركة بشكل أساسي، وهو ما يجعل الوكرة القطري والدحيل القطري من أبرز الأندية التي تسعى لضم اللاعب في الموسم الجديد.

هل ستكون هذه خطوة حاسمة في مسيرة الشحات؟ أم سيتغير الوضع بعد المفاوضات القادمة؟