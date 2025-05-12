شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو لخلافة كولر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس لتولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة خلفًا للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في بيان رسمي رحيل خوسيه ريفيرو قبل نهاية عقده بختام الموسم الجاري بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع ناد آخر.

وكان النادي الأهلي، قد فسخ التعاقد مع كولر بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وقرر تعيين عماد النحاس مديراً فنياً بشكل مؤقت.

فى سياق أخر، يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراميكا غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل الحفاظ على الصدارة والاستمرار في المنافسة على حصد اللقب، بعدما نجح فى استعادة الصدارة من بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني في الجولة الماضية عقب هزيمته من البنك الأهلي.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا فى أحد الفنادق القريبة من استاد المقاولون العرب، بعد خوض المران الختامي اليوم على ملعب مختار التتش واختيار قائمة المباراة من قبل عماد النحاس الذي يتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز فى مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة فسيكون الأهلي بحاجة إلى 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.