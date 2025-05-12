شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يرفع شعار "لم الشمل" فى أزمة عواد وصبحى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أيمن الرمادى، لتهدئة الأجواء بعد أزمة محمد عواد ومحمد صبحى، ويرغب الرمادى في تهدئة الأوضاع من أجل إعلاء مصلحة الفريق، خاصة بعد خضوع عواد للتحقيق أمام الشئون القانونية لما بدر منه في مواجهة سيراميكا، ولفت نظر محمد صبحى، ويعمل الجهاز الفني على عقد جلسة مع الحارسين وإنهاء الخلاف في وجود عماد المندوه مدرب الحراس.

من جانبه، أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادى الزمالك، أن أزمة حارسى مرمى الفريق محمد صبحى ومحمد عواد انتهت، وقال غريب، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن محمد عواد خضع للتحقيق على خلفية ما شهدته مباراة الفريق الماضية أمام سيراميكا، وانتظم فى التدريبات.

وأضاف غريب أنه تم لفت نظر صبحى، خاصة أنه اعتذر عما بدر منه عند تبديله فى المباراة، وأشار مدير إدارة إعلام الزمالك إلى أن الدليل على انتهاء أزمة عواد اقترابه من حراسة مرمى الفريق أمام بيراميدز غدا الثلاثاء.

وقال الزمالك في بيان رسمي، إن وائل القباني مدير الكرة، بالتنسيق مع أيمن الرمادي المدير الفني، قرر تحويل محمد عواد، للتحقيق أمام الشؤون القانونية، وبناءً على النتيجة سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للوائح.

كما قرر مدير الكرة بالزمالك، توجيه لفت نظر محمد صبحي، نظرًا لما بدر منه خلال المباراة نفسها، حيث إنه تم الحديث مع الحارس والذي أكد أن تصرفه جاء بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.