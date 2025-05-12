شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيداً لضمه رسمياً.. الأهلي يحصل على توقيع أحمد ربيع لاعب البنك والان مع تفاصيل الخبر

حصل النادي الأهلي على توقيع أحمد ربيع، لاعب وسط فريق البنك الأهلي ، لدعم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي 5 مواسم فى وجود وكيله أحمد رأفت.

ومن المقرر أن ينهي مسئولو الأهلي مفاوضات ضم أحمد ربيع مع البنك الأهلي خلال الساعات المقبلة بعد الحصول على توقيع اللاعب.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم الاثنين، لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، حيث كان طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، رفض منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز أمس، نظراً لضيق الوقت.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غداً الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من لقاءات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الماكس بالإسكندرية.

وتغلب البنك الأهلي على بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.