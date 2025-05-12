شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة بيراميدز لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مع خالد عبد الله مدرب الحراس، إمكانية الاعتماد على شريف إكرامى فى مواجهة الزمالك المقرر لها غداً الثلاثاء.

ويرى الجهاز الفنى لبيراميدز أن أحمد الشناوى ارتكب أخطاء ساذجة خلال مواجهة البنك الأهلى أدت للخسارة بنتيجة 4 - 2، وهو ما دفع الجهاز الفنى لدراسة إمكانية إجراء تعديل على مركز حارس المرمى والاعتماد على شريف إكرامى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز فى التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي، كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.