شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يأمل منتخب مصر تحت 20 عاماً متابعة مسيرته في كأس أفريقيا للشباب عندما يواجه نظيره الغاني مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد، في ربع نهائي البطولة، وذلك من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم من جانب والاقتراب من استعادة اللقب الغائب منذ 2013 من جانب أخر.

موعد مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

نيجيريا ضد السنغال: الثالثة عصرا.

المغرب ضد سيراليون: 6 مساء.

غانا ضد منتخب مصر: 6 مساء.

جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية: 9 مساء.

ويسعى الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يعني في الوقت ذاته ضمان التأهل إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.