شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش يقترب من قيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا غداً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مصطفى العش لاعب الأهلي من المشاركة أساسياً في مباراة سيراميكا غداً بالجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري، في ظل تعرض رامي ربيعة للإصابة فى بداية مباراة المصري الماضية وعدم قدرته على استكمال المباراة، ونزول العش بدلا منه وتقديمه مردودا طيبا حتى نهاية المباراة.

وظهر مصطفى العش بشكل جيد أمام المصري، ونجح فى المساهمة في علاج الخلل الذي شهده دفاع الأهلي في أول ربع ساعة من عمر المباراة الماضية، ونال ثقة الجهاز الفني ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة الغد بشكل أساسي، لاسيما مع وجود بعض المشاكل في ظهر أحمد نبيل كوكا من الجبهة اليسرى، والتي يعمل العش على حل تلك المشكلة لإجادته اللعب بالقدم اليسرى.

وباتت حظوظ فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025 كبيرة بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز فى مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة فسيكون الأهلي بحاجة إلى 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.