شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقي لليد قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير العاشقة لرياضة كرة اليد المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك ، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الإثنين، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة.

والتقى الأهلى والزمالك فى النهائى من قبل 7 مرات، حقق الزمالك الفوز فى 3 مرات، بينما فاز الأهلى فى 4 مرات.



وجاء تاريخ المواجهات كالتالى: وجاء تاريخ المواجهات كالتالى:

2017 بمدينه العيون فوز الأهلي علي الزمالك بنتيجه 29-23 .

2018 بمدينه القاهره فوز الزمالك علي الأهلى بنتيجه 21-20 .

2019 بمدينه العيون فوز الزمالك علي الاهلي بنتيجه 38-35 .

2021 بمدينه القاهره فوز الزمالك علي الاهلي بنتيجه 28-27.

2022 بمدينه نيامي فوز الأهلى علي الزمالك بنتيجه 32-31.

2023 بمدينه القاهره فوز الأهلى علي الزمالك بنتيجه 27-24.

2024 بمدينه وهران فوز الأهلى علي الزمالك بنتيجه 23-21.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي