شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الفراعنة والبلاك ستارز فى أمم أفريقيا للشباب قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يأمل منتخب مصر تحت 20 عاماً متابعة مسيرته في كأس أفريقيا للشباب عندما يواجه نظيره الغاني مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي البطولة، وذلك من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم من جانب والاقتراب من استعادة اللقب الغائب منذ 2013 من جانب أخر.

"الفراعنة" الصغار تجاوزا الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة بعد أن حققوا تفوقوا على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما منتخب "البلاك ستارز" فقد تربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.

ويسعى الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يعني في الوقت ذاته ضمان التأهل إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.