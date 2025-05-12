شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب 16 سنة تغادر إلى بولندا للمشاركة فى دورة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر تحت 16 سنة القاهرة فجر اليوم، الإثنين، فى طريقها إلى بولندا للمشاركة في دورة دولية تحت مسمى بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير تحت 16 سنة مع منتخبات بولندا وكندا وإيرلندا.

البعثة يرأسها حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وتضم 30 فرداً بينهم 22 لاعباً ’ ومن المقرر أن تصل البعثة إلى العاصمة أوسلو صباح اليوم وتغادرها مساء الأحد المقبل و يخوض المنتخب ثلاث مباريات الأولى في الثانية بعد ظهر الثلاثاء 13مايو أمام منتخب كندا والثانية والثالثة أمام منتخبي إيرلندا وبولندا يومي 15 و18 مايو.

منتخب مصر تحت 16 عاماً بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني يجري تدريبه الأول في الخامسة مساء اليوم وكان قد خاض معسكراً في مركز المنتخبات الوطنية(مشروع الهدف) بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 5 وحتى 11 مايو الجاري تخلله خوض مباراة ودية أمام فريق الداخلية تفوق خلالها (3 – 0).