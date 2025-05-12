شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى.. جنش ضمن المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة التخطيط بنادى الزمالك حراسة المرمى ضمن المراكز التي تحتاج لتدعيم في الميركاتو الصيفى المقبل، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025، حيث ترى لجنة التخطيط أن هذا المركز بحاجة لتدعيم من أجل خلق نوع من المنافسة بين الحراس، لاسيما أنه تم وضع عدة أسماء مرشحة على طاولة اللجنة لبحث إمكانية التعاقد مع أي منهما.

ويعد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق مودرن سبورت، من ضمن الأسماء المرشحة للعودة لصفوف الزمالك، وترى اللجنة أن وجود حارس كبير يمتلك خبرات مثل جنش سيكون حافزاً قوياً للحارسين محمد عواد ومحمد صبحى، إلا أنه لم يتم البت بشكل نهائي في أمر عودة جنش، وتتم دراسة الأسماء الأخرى المرشحة لتدعيم المركز لاختيار الأفضل من حيث الاستفادة الفنية.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.