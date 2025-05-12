شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم محمد شكري فى العودة للأهلي بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم محمد شكري، ظهير أيسر الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، فى العودة إلى القلعة الحمراء وتدعيم الجبهة اليسرى قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تألق مع فريقه الفترة الماضية، ونيل ثقة مسئولي النادي الأهلي، لاسيما أنه كان هناك تخوف من عودة اللاعب الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم المقبل.

وعاد محمد شكري للصورة داخل الأهلي وبات يتصدر قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى بالأهلي مع الثلاثي توفيق محمد لاعب بتروجت، ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة، ومحمد حمدي لاعب الزمالك الحالي والمعار من إنبي، لاسيما أن شكري ليس غريبا عن القلعة الحمراء كونه أحد أبناء قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومن اللاعبين المميزين وانضم إلى سيراميكا قبل موسمين.

وكان محمد شكري قريبا من العودة للأهلي في الصيف الماضي، ولكن تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي حال دون عودته إلى الجزيرة، لتتأخر عودته إلى الصيف الحالي، حيث يوجد بند في عقد اللاعب يحق من خلاله للأهلي ضم اللاعب نظير دفع مبلغ مالي محدد، وهو ما قد يرجة كفة التعاقد مع شكري عن باقي الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء.

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري، كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

كما أعلن الأهلى ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

ونجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.