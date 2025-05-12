شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ومحاضرة فنية لمنتخب الشباب اليوم قبل مواجهة غانا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب اجتماعا تحفيزيا للاعبين ظهر اليوم، يعقبه محاضرة فنية قبل التحرك من فندق الإقامة استعدادا للقاء غانا الليلة، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة فى مصر.

ووجه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ، لاعب فريق الريان القطري، رسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب الوطني للشباب قبل استكمال رحلة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، وقال تريزيجيه للاعبين، "ربنا معاكم وتفوزوا بالبطولة وتفرحوا الشعب المصري زي ما الجيل بتاعنا حقق اللقب فى الجزائر والبلد كلها وراكم".

ويسعى الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يعني في الوقت ذاته ضمان التأهل إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.