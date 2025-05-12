شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدي الونش يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

استقر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق الزمالك ، على الاعتماد على محمود حمدي الونش لاعب الفريق فى التشكيل الأساسي المباراة المقبلة أمام بيراميدز غدا الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، فى إطار الجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، فى اللقاء الذى يقام فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

محمود حمدي الونش ينقذ أخطاء دفاع الزمالك

ويأتي قرار الرمادى بمشاركة محمود حمدي الونش في ظل الأخطاء التى وقع فيها خط دفاع خلال المباراة الماضية أمام سيراميكا، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وتسبب في دخول هدفين مرمى الفريق، وعلى رأسهم صلاح مصدق، ويرغب الرمادى لمتابعة مستوى الونش خلال اللقاء، ومنحه الثقة للعودة إلى مستواه المعهود.

محمود حمدي الونش ينهى برنامجه التأهيلى

وكان محمود حمدي الونش أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، في ظل غيابه عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وعاد لمشاركة في التدريبات الأسبوع الماضى، إلا أنه جلس على مقاعد البدلاء في مباراة سيراميكا، ليعود الرمادى ويستقر على الاستعانة به أساسيا أمام بيراميدز.

محمود حمدي الونش يشارك 9 دقائق أمام سيراميكا

وعاد محمود حمدي الونش أمام البنك الأهلى على مقاعد البدلاء، ولم يتم الاستعانة به خلال المباراة، بينما شارك فى مباراة سيراميكا بديلا لمدة 9 دقائق فقط.

