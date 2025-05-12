شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر كريم نيدفيد بمناقشة عروض الرحيل قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الأهلى من كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق مناقشة العروض التى وصلته للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى كريم نيدفيد عروضاً من أندية البنك الأهلى وسيراميكا وبتروجت للحصول على خدماته استعداداً للموسم الجديد.

وخرج كريم نيدفيد من حسابات الأهلى، بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق طوال الموسم تارة بسبب الإصابة وتارة لأسباب فنية.

الأهلي يختتم استعداداته لسيراميكا بهدف تأمين الصدارة ومواصلة سباق الدوري

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراميكا غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل الحفاظ على الصدارة والاستمرار في المنافسة على حصد اللقب، بعدما نجح فى استعادة الصدارة من بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني في الجولة الماضية عقب هزيمته من البنك الأهلي.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا فى أحد الفنادق القريبة من استاد المقاولون العرب، بعد خوض المران الختامي اليوم على ملعب مختار التتش واختيار قائمة المباراة من قبل عماد النحاس الذي يتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

الأهلي يقترب من حسم الدوري.. وقرار خصم النقاط يحسم المصير

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز فى مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة فسيكون الأهلي بحاجة إلى 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.