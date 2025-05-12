القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا فى ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

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يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام غانا، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، ليبدأ مشوار الأدوار الإقصائية في الطريق نحو اللقب، ونحو بلوغ كأس العالم للشباب في تشيلي.

وكان منتخب مصر آخر المنتخبات التي لحقت بالدوري ربع النهائي بعد الفوز على تنزانيا بهدف نظيف، بجانب منتخبات، سيراليون، المغرب، نيجيريا، السنغال، غانا، الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا فى ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب

ويواجه منتخب مصر نظيره الغاني فى السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد هيئة قناة السويس في إطار ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، من أجل التأهل إلى كأس العالم في تشيلي.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا فى كأس أمم أفريقيا للشباب على التردد الأرضى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.