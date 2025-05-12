شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مصرياً يتأهلون لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

نجح 16 لاعباً ولاعبة من مصر في حسم تأهلهم إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي الثاني من البطولة كالتالي:

- فوز كريم عبد الجواد على نور زمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-9.

- فوز علي أبو العينين على ماتياس كاندسن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-4.

- فوز مصطفى عسل على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-2.

- فوز سلمى هاني على أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 11-4.

- فوز نور الشربيني على ناردين جرس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 13-11.

- فوز علي فرج على فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-3, 12-10.

- فوز فريدة محمد على ساران نغيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-7.

- فوز روان العربي على ليسا أيتيكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-0, 11-4.

- فوز طارق مؤمن على جريجور مارش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 8-11, 11-9, 12-10, 11-8.

- فوز يوسف سليمان على عمر مسعد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-8, 11-5.

- فوز يوسف إبراهيم على أبهاي سينج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-9.

- فوز نوران جوهر على ملك خفاجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.

- فوز فيروز أبو الخير على آنهات سينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 11-4, 11-3.

- فوز ندى عباس على مليسا ألفيش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 2-11, 9-11, 11-7, 11-7.

- فوز هانيا الحمامي على لوسي ترمل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.

- فوز أمينة عرفي على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 16-14.

- هزيمة سنا إبراهيم أمام سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 5-11, 11-5.

- هزيمة محمد زكريا أمام محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

- هزيمة كنزي أيمن أمام أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-4.

-هزيمة فارس الدسوقي أمام جونا براينت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 12-10, 11-6, 11-1.