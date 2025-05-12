شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مصرياً يتأهلون لدور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 12 مايو 2025 10:08 ص
نجح 16 لاعباً ولاعبة من مصر في حسم تأهلهم إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.
وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي الثاني من البطولة كالتالي:
- فوز كريم عبد الجواد على نور زمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-9.
- فوز علي أبو العينين على ماتياس كاندسن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-4.
- فوز مصطفى عسل على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-2.
- فوز سلمى هاني على أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 11-4.
- فوز نور الشربيني على ناردين جرس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 13-11.
- فوز علي فرج على فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-3, 12-10.
- فوز فريدة محمد على ساران نغيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-7.
- فوز روان العربي على ليسا أيتيكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-0, 11-4.
- فوز طارق مؤمن على جريجور مارش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 8-11, 11-9, 12-10, 11-8.
- فوز يوسف سليمان على عمر مسعد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-8, 11-5.
- فوز يوسف إبراهيم على أبهاي سينج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-9.
- فوز نوران جوهر على ملك خفاجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.
- فوز فيروز أبو الخير على آنهات سينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 11-4, 11-3.
- فوز ندى عباس على مليسا ألفيش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 2-11, 9-11, 11-7, 11-7.
- فوز هانيا الحمامي على لوسي ترمل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-6.
- فوز أمينة عرفي على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 16-14.
- هزيمة سنا إبراهيم أمام سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 5-11, 11-5.
- هزيمة محمد زكريا أمام محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.
- هزيمة كنزي أيمن أمام أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-4.
-هزيمة فارس الدسوقي أمام جونا براينت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 12-10, 11-6, 11-1.
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