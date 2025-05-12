شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الزمالك تبدأ البحث عن مدرب أجنبي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة التخطيط بالزمالك فتح ملف البحث عن مدير فني أجنبى للتعاقد معه استعدادًا للموسم الجديد، حيث تستقبل لجنة التخطيط العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب لدراستها بشكل كافٍ والوقوف على أفضلهم، لفتح خط مفاوضات مع من يتم اختياره للتعاقد معه حتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد من بدايتها لتحقيق الاستقرار.

وتميل لجنة التخطيط بالزمالك للبحث عن مدير فنى أجنبى بمواصفات خاصة، حيث يعد عامل السن من أهم المعايير، حيث تميل اللجنة للمدير الفني صغير السن، ويكون صاحب خبرات وشخصية قوية، بخلاف طريقة لعبه التي تتماشى مع طموحات القلعة البيضاء المرحلة المقبلة.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.