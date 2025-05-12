شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب فى مواجهة مصيرية أمام غانا لحجز تذكرة العبور للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه ، في السادسة مساء اليوم الاثنين، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب غانا باستاد السويس الجديد، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقام حاليا في مصر.

تكمن أهمية المباراة في أن الفائز بها سيتأهل رسمياً لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي نوفمبر المقبل، بجانب الصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة الفائز من المغرب وسيراليون.

وعقد أسامة نبيه أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز والتأهل لكأس العالم، بجانب إثبات جدارتهم بالتأهل لربع النهائي، خاصة أن الأداء لم يكن بالشكل المأمول في دور المجموعات حيث صعد الفراعنة لهذا الدور كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في البطولة.



ويفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم محمد عبد الله الجناح الأيسر الذى خرج تماما من الحسابات بعد اصابته بتمزق في العضلة الأمامية لينتهى مشواره في البطولة، بينما يستعيد المنتخب أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الاجهاد وعلى رأسهم محمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا ومهاب ياسر وغيرهم.



ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا، عبد المنعم تامر في حراسة المرمى ، ومحمد سمير، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي في الدفاع،وأحمد كباكا، مؤمن شريف، محمد السيد، عمر حسن، أحمد وحيد في الوسط، ومحمد زعلوك في الهجوم.



ولعب منتخب مصر في مجموعته الأولى بالدور الأول 4 مباريات بينما لعب منتخب غانا ثلاث مباريات ، حيث فاز "الفراعنة" في مباراتين وتعادلوا في مباراة وخسروا في مثلها وكانت المحصلة النهائية حصول المنتخبات الثلاثة المتأهلين عن المجموعة على 7 نقاط بالتساوي ولكن رجحت الأهداف كفة جنوب أفريقيا المتصدر سيراليون الثاني وجاء منتخب مصر ضمن أفضل الثوالث.



في المقابل، فرض ديزموند أوفى المدير الفنى لمنتخب غانا لكرة القدم تحت 20 سنة سياجًا من السرية على تدريبات الفريق ومقر إقامته بالسويس قبل مباراته مع المنتخب الوطنى مساء اليوم، باستاد السويس الجديد .



وسبق والتقى المنتخبان من قبل في 4 مواجهات في البطولة وكان التفوق من نصيب منتخب مصر الذي حقق انتصارين وتعادل مرتين أيضاً ولم يتعرض لأي خسارة.