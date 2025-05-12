شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مواجهة قوية أمام الزمالك بنصف نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى فى السابعة مساء اليوم، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة.

ويسعى الأهلى فى هذه المواجهة لاستكمال سلسلة التتويجات هذا الموسم، فى ظل حصد السوبر المحلى والدورى وكأس مصر، بينما يطمح فريق الزمالك لمصالحة الجماهير فى ظل خسارة جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

ومن المقرر أن يقام النهائى غدا على نفس الصالة بحضور جماهيرى، حيث يلتفى الفائز من مباراة الأهلى و الزمالك مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان، أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة.

ويعتمد فريق الزمالك على الخبرات أمثال كريم هنداوى و أحمد الأحمر و أكرم يسرى و معهم الثلاث صفقات الجديدة التى أبرمها الفريق للتدعيم فى السوبر والكؤوس الأفريقية وهم المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة، بينما يعتمد أيضا الأهلى على الخبرات أمثال أحمد على و عبد الرحمن فصل و إبراهيم المصرى و اللاعب على زين المحترف ضمن صفوف دينامو بوخاريست و الذى يدعم الفريق فى السوبر والكؤوس.

كما يقام فى الرابعة والنصف عصرا لقاء سيدات يد الأهلي وجمعية الساحل التونسية في نصف نهائي السوبر الأفريقي، بينما يُقام لقاء بترو أتلتيكو وأوتوهو الكونغولي في تمام الثانية ظهراً.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.