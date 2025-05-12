شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محطات حاسمة تحدد مصير الإسماعيلى فى الدوري وكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى 4 مواجهات حاسمة فى مشواره خلال بطولتى دورى nile مرحلة تفادى الهبوط أو كأس عاصمة مصر خلال شهر مايو الجارى.

ويستغل تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عدم وجود مباريات للدراويش على مدار هذا الأسبوع من أجل بدء فترة إعداد مصغرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى.

ويخوض الإسماعيلى خلال شهر مايو 4 مواجهات نستعرضها في التقرير التالى..

15 مايو: الإسماعيلى ومودرن سبورت "الدورى"

20 مايو: طلائع الجيش والإسماعيلى "كأس عاصمة مصر"

25 مايو: الإسماعيلى والجونة "الدورى"

29 مايو: غزل المحلة والإسماعيلى "الدورى"

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رصد مكافآت استثنائية للاعبين حال تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لتحفيزهم على الخروج من المأزق الذي يعيشه الفريق منذ بداية الموسم، ومن أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب

وتعرض فريق الإسماعيلى لهزيمة مفاجئة أمام إنبى بهدف نظيف على استاد الإسماعيلى، في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضى، أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز الثامن وقبل الأخير الذى يهبط بصاحبه إلى دورى المحترفين.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز آخر مباراتين والتقدم من 12 نقطة إلى 18 نقطة، وفى حال الفوز على الدراويش يتقدم مركزا أو أكثر فى انتظار نتيجة غزل المحلة فى نفس الجولة.