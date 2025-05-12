شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى نجم بيراميدز يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"31" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مصطفى فتحى، صانع ألعاب بيراميدز الحالى والزمالك السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فى الثانى عشر من شهر مايو عام 1994 بمدينة نبروه بالدقهلية.

بدأ مسيرته الكروية فى موسم 2012 / 2013 حينما انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.

فى موسم 2017 رحل مصطفى فتحى عن نادى الزمالك فى رحلة احترافية بالدورى السعودى، وبالتحديد فى فريق التعاون، قبل أن يعود مجدداً إلى بيته الأبيض فى موسم 2018 ثم يخرج معاراً لفريق سموحة السكندرى ثم يعود للزمالك ومنها للتعاون السعودى مجدداً ثم انتقل لنادى بيراميدز.

وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وموسم 2020-2021 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى.

مصطفي فتحي في كل مباراة مع بيراميدز بأداء مميز، خاصة وإنه صاحب مهارة فريدة، وإجمالا شارك اللاعب فى 131 مباراة ونجح فى تسجيل 37 هدف وصنع 23 هدف وتوج مع الفريق ببطولة كأس مصر مرة واحدة وقاد الفريق السماوى للصعود لنهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الاولى فى تاريخه بجانب نهائى كأس مصر وتنتظره مباراة صعبة مع الزمالك فى 5 يونيو المقبل وكذلك ينافس مع الاهلى على التتويج بالدوري المصري للمرة الاولى فى تاريخ بيراميدز.