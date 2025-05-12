شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا فى ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه ، اليوم الاثنين، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام منتخب غانا باستاد السويس الجديد في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقام حاليا في مصر.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا كالتالى: عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، ومحمد سمير، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي في الدفاع،وأحمد كباكا، مؤمن شريف، محمد السيد، عمر حسن، أحمد وحيد في الوسط، ومحمد زعلوك في الهجوم.

ويأمل منتخب مصر تحت 20 عاماً متابعة مسيرته في كأس أفريقيا للشباب عندما يواجه نظيره الغاني مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا، وذلك من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم من جانب والاقتراب من استعادة اللقب الغائب منذ 2013 من جانب أخر.