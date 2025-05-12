شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً الثلاثاء بالدوري المصري، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل مع سيراميكا 2-2 بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز فى دوري نايل

الزمالك يواجه بيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل



تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- بيراميدز.. يوم الثلاثاء 13 مايو.

2- بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو.

3- فاركو.. يوم الأحد 1 يونيو.