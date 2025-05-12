شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى أمام جمعية الساحل التونسى فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره جمعية الساحل التونسى فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الإثنين، فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة.

ويسعى الأهلى لحصد اللقب فى ظل تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم، حيث يعقد الفريق آمالا كبيرة على عناصر الخبرة أمثال نصرة عيد عبد الملك وليلى هيثم وأمينة عاطف.

ويقام النهائى غدا بين الفائز من هذه المباراة مع الفائز من لقاء بترو أتليتكو مع أوتوهو الكونغولي فى الثانية ظهرا.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.