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ترتيب مجموعة التتويج بدوري nile قبل ختام الجولة السادسة غداً

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ترتيب مجموعة التتويج بدوري nile قبل ختام الجولة السادسة غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 12 مايو 2025 05:00 ص

تختتم غداً، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة بإقامة 4 مباريات قوية، ضمن مرحلة التتويج بالبطولة، تجمع سيراميكا مع الأهلى، وفاركو مع المصري، والزمالك مع بيراميدز ، وأخيراً حرس الحدود والبنك الأهلى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب مجموعة البطولة في الدوري المصري

 

الأهلي - 49 نقطة

بيراميدز - 47 نقطة

الزمالك - 41 نقطة

البنك الأهلي - 36 نقطة

المصري - 35 نقطة

سيراميكا  - 31 نقطة

فاركو - 30 نقطة

بتروجيت - 26 نقطة

حرس الحدود - 22 نقطة

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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