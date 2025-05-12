شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سيراميكا غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل الحفاظ على الصدارة والاستمرار في المنافسة على حصد اللقب، بعدما نجح فى استعادة الصدارة من بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني في الجولة الماضية عقب هزيمته من البنك الأهلي.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا فى أحد الفنادق القريبة من استاد المقاولون العرب، بعد خوض المران الختامي اليوم على ملعب مختار التتش واختيار قائمة المباراة من قبل عماد النحاس الذي يتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وباتت حظوظ فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025 كبيرة بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز فى مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة فسيكون الأهلي بحاجة إلى 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.