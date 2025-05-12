شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ختام مباريات الجولة السادسة من مرحلة حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تختتم غداً، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات قوية ضمن مرحلة التتويج بالبطولة، تجمع سيراميكا مع الأهلى وفاركو مع المصري و الزمالك مع بيراميدز وأخيراً حرس الحدود مع البنك الاهلى.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السادسة للدوري المصري

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا & الأهلى..5 مساء

فاركو & المصري..5 مساء

الزمالك & بيراميدز..8 مساء

حرس الحدود & البنك الأهلى ..8 مساء

نظام دوري نايل الاستثنائى

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.