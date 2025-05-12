شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغانا فى كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه ، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام منتخب غانا مساء اليوم الاثنين، باستاد السويس الجديد في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقام حاليا في مصر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز للمباراة بأى نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي نوفمبر المقبل، بجانب الصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة الفائز من المغرب وسيراليون.

ويفتقد منتخب مصر في مباراة اليوم محمد عبد الله الجناح الأيسر الذى خرج تماما من الحسابات بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية لينتهى مشواره في البطولة، بينما يستعيد المنتخب أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإجهاد، وعلى رأسهم محمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا ومهاب ياسر وغيرهم.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا هو السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

ولعب منتخب مصر فى مجموعته الأولى بالدور الأول 4 مباريات بينما لعب منتخب غانا ثلاث مباريات ، حيث فاز "الفراعنة" في مباراتين وتعادلوا في مباراة وخسروا في مثلها وكانت المحصلة النهائية حصول المنتخبات الثلاثة المتأهلين عن المجموعة على 7 نقاط بالتساوي ولكن رجحت الأهداف كفة جنوب أفريقيا المتصدر سيراليون الثاني وجاء منتخب مصر ضمن أفضل الثوالث.