الامارات | بوغدان: «فرسان دبي» أفضل فريق في الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب شباب الأهلي، بوغدان بلانيتش، إن شباب الأهلي أفضل فريق في الموسم الحالي، بدليل نتائجه في كل البطولات وتتويجه بأربعة ألقاب، موضحاً أن «فرسان دبي» فرض السيطرة على الشارقة في نهائي الكأس واستحق التتويج باللقب الـ11.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «راضٍ عن الموسم الحالي والفوز بأربعة ألقاب أمر رائع، نحن أفضل فريق في الموسم، ولم نخسر سوى المباراة النهائية بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة بسبب أخطاء بسيطة، لكننا أنهينا الموسم بشكل رائع وفزنا بلقبين خلال أسبوع واحد، كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، وهما أهم وأكبر بطولتين، وسنعود الموسم المقبل لنقدم ما قدمناه الموسم الحالي».

وأضاف: «لعبنا مباريات عدة أمام الشارقة هذا الموسم وكانت في غاية القوة والصعوبة، إذ يلعبون بشكل مميز على الهجمات المرتدة، وتلقينا هدفاً في أول 20 دقيقة من المباراة النهائية للكأس بسبب هجمة مرتدة، ولكن الهدف الذي أحرزناه قبل نهاية الشوط الأول جعل الشوط الثاني أسهل بكثير وقربنا من الفوز باللقب، وتحقق ذلك في نهاية المباراة أمام فريق قوي».