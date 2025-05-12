الامارات | دبي تستضيف الدورة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، يومَي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، تحت شعار «حيث يلتقي العلم بالأداء» بمشاركة دولية واسعة.

وقال رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور عبدالله الرحومي، إنه تم اختيار شعار «حيث يلتقي العلم بالأداء» ليكون محوراً لجلساته المتنوعة، وهو الشعار الذي يجسّد الترابط الوثيق بين العلم والأداء البدني والآفاق الرحبة، حيث يمكن للبحوث العلمية أن تطوّر سبل التشخيص والعلاج والاستشفاء، فضلاً عن الأجهزة الطبية والتخصصية الحديثة التي تؤدي دوراً مهماً في تنمية الأداء البدني للاعبين، وعلاج المصابين بأفضل السبل وأقل وقت وكُلفة مالية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تحرص جمعية الطب الرياضي على أن يواصل المؤتمر دوره منصة علمية طبية رياضية عالمية تستعرض بشكل دوري التطورات في مختلف مجالات الطب الرياضي والطب التأهيلي، وتتعرف إلى التجارب الناجحة للمتخصصين في الطب الرياضي من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، وتنقلها إلى المهتمين والممارسين في بقاع العالم كافة».

وقال الرحومي: «قمنا بإرسال دعوات المشاركة في المؤتمر إلى المؤسسات والجامعات والجمعيات الطبية والأطباء والباحثين العاملين في هذا المجال من مختلف القارات، إذ من المتوقع أن يصل عدد المشاركين من مختلف تخصصات الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل إلى أكثر من 400 طبيب وأستاذ وباحث من داخل الدولة وخارجها، كما تم تحديد عدد جلسات يومي المؤتمر بما يضمن مشاركة متحدثين من المتخصصين أصحاب التجارب الناجحة والبحوث المرموقة، بهدف التعريف بأحدث التطورات الطبية والبحثية، حيث من المقرر أن يزيد عدد المتحدثين على 30 شخصاً من مؤسسات عالمية مرموقة».

وأكّد الرحومي أنه سيتم تسليط الضوء في الدورة الثانية من المؤتمر على العديد من المواضيع، بما في ذلك الميكانيكا الحيوية، والقوة واللياقة البدنية، والتغذية الرياضية، وعلم وظائف الأعضاء الرياضية، والطب العظمي، وطب الأقدام الرياضي، وغيرها من التطورات في الطب الرياضي في مختلف المجالات.

وقال: «سيتضمن برنامج المؤتمر ورشتَي عمل متخصصتين وفعاليات أخرى، كما سيتم تنظيم معرض للمعدات الطبية والتقنية الحديثة، واستعراض آخر المستحدثات في العلاج الرياضي والتأهيلي في الطب الرياضي».

وأضاف: «هناك حرص شديد من الشركات والمراكز المتخصصة من مختلف الجنسيات على المشاركة في المعرض، بهدف عرض أحدث منتجاتها من الأجهزة ووسائل العلاج، وتعزيز التعاون فيما بينها، للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في الإمارات والعالم».