الامارات | سيزار: هدفا نهائي الكأس.. الأغلى في مسيرتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، يوري سيزار، أنه لم يتوقع إحرازه هدفين في نهائي كأس رئيس الدولة، وقيادته الفريق للفوز على الشارقة في النهائي، لافتاً إلى أن الهدفين يعدان الأغلى في مسيرته.

وقال سيزار لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي قدم موسماً استثنائياً، موضحاً: «لا يوجد أجمل من التتويج بالثنائية الدوري والكأس، حيث إن هذا الإنجاز هو الأبرز على مستوى كرة القدم في العالم، بينما حقق الفريق أربعة ألقاب في إنجاز تاريخي لا يمكن نسيانه».

وعن تقييمه للفوز بأربع بطولات من إجمالي ست مسابقات شارك فيها شباب الأهلي، قال: «لا شك أنها حصيلة جيدة جداً، رغم أننا كنا نتمنى أن نحقق الفوز بجميع الألقاب، ولكن لم يحالفنا التوفيق في دوري أبطال آسيا 2 بخروجنا بركلات الترجيح، والأمر نفسه في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارتنا من الجزيرة في مباراة كان بإمكاننا أن نحقق الفوز بها، ولكن بشكل عام الفوز بأربعة ألقاب أمر رائع».

وأضاف: «الفوز بكأس السوبر المحلي، ثم كأس السوبر الإماراتي - القطري لهما أهمية كبيرة في منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أن الفريق كان يسير بشكل جيد في الدوري، مع المنافسة القوية من الشارقة، بينما اكتملت اللوحة الجميلة بالفوز بلقب كأس رئيس الدولة لنحصد ثنائية محلية مهمة».

وتحدث يوري سيزار عن إحراز هدفي الفوز لـ«الفرسان» في النهائي، وقال: «سعيد جداً بالتأكيد حيث إنها ذكرى ستظل عالقة في أذهان الجمهور دائماً، والأمر نفسه بالنسبة لي، حيث إن الهدفين هما الأغلى في مسيرتي».

وتابع: «أرى أن الأهم من الهدفين هو أن الفريق حقق الفوز، لأنه في حال عدم حصول شباب الأهلي على اللقب، لم تكن هناك قيمة لهما».

وأشار إلى أن الهدف الذي أحرزه الشارقة لم يؤثر على معنويات لاعبي شباب الأهلي، وقال: «رغم أن الشارقة تقدم بالهدف الأول، ولكن كانت لدينا ثقة كبيرة بعودتنا في نتيجة المباراة، والأمر الرائع أن هدف التعادل أحرزناه قبل نهاية الشوط الأول، ليدخل الفريق الشوط الثاني بثقة كبيرة».

وأردف: «الشارقة فريق جيد جداً، ونحن لعبنا بطريقتنا، بعدما تدربنا على كيفية مواجهة طريقة لعب المنافس الذي يتميز بالدفاع القوي والهجمات السريعة».

أما بالنسبة إلى أصعب لحظات المباراة، فقال: «الدقائق الأخيرة كانت صعبة جداً، حيث إننا شعرنا بالإرهاق، ولكن رغم ذلك تماسكنا ولعبنا بشكل جيد، خصوصاً في الدفاع عن مرمانا والحفاظ على تقدمنا ليحقق الفريق الفوز».

وشدد يوري سيزار على أن شباب الأهلي والشارقة هما الأفضل خلال الموسم الحالي، وقال: «أرى أن كلاً من الفريقين قدم موسماً جيداً جداً، حيث تنافسا على لقب الدوري، ولعبا نهائي الكأس، والتقيا سبع مرات خلال الموسم الجاري، وأثبتا أنهما الأفضل من الجوانب كافة».

وأشار إلى أن «فرسان دبي» خاض موسماً صعباً، وقال: «حصولنا على أربعة ألقاب لا يعني أن مهمتنا كانت سهلة، حيث إن الفريق خاض موسماً صعباً ومضغوطاً بسبب تركيز اللاعبين في جميع البطولات، ولكن مع نهاية الموسم نشعر بسعادة كبيرة، بعدما أنجز الفريق المهمة بشكل جيد بحصوله على أربع بطولات».

واختتم يوري سيزار تصريحاته مبدياً سعادته باللعب مع شباب الأهلي، وقال: «أعيش لحظات رائعة مع الفريق، وبشكل عام أنا سعيد جداً مع أسرتي بالمعيشة في الإمارات، وأتمنى أن أواصل مسيرتي مع شباب الأهلي، وأن يشهد الموسم المقبل استمرار الفريق في حصد الألقاب والانتصارات».

يوري سيزار:

. لا يوجد أجمل من التتويج بالثنائية الدوري والكأس.

. التتويج ببطولتَي «سوبر» منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

. حصولنا على 4 ألقاب لا يعني أن مهمتنا كانت سهلة.