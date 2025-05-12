الامارات | 3 مواجهات ساخنة في الدوري.. أبرزها الشارقة والعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين بثلاث مواجهات ساخنة على صعيد تحديد هوية الفريق الثاني، الذي سيرافق العروبة إلى دوري الدرجة الأولى، والمنافسة المشتعلة على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا (النخبة).

الشارقة - العين

يستقبل الشارقة نظيره العين، عند التاسعة مساءً ،في واجهة المباريات، إذ يظهر «الملك» للمرة الأولى بعد خسارته لقب كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي في المباراة النهائية 1-2، وهو اللقب المحلي الثالث الذي يفقده الملك هذا الموسم بعد ضياع لقب الدوري لمصلحة شباب الأهلي أيضاً، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ظفر به الجزيرة.

ويسعى الشارقة إلى اختبار جاهزيته الفنية والبدنية والمعنوية قبل المواجهة الأبرز والأهم التي تنتظره، في 18 الشهر الجاري، أمام «ليون سيتي سايلورس» السنغافوري على لقب «دوري أبطال آسيا 2».

وبات فوز الملك على العين خياراً لا يملك فيه المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، رفاهية التنازل عنه كما كان يفعل في المباريات الماضية، بعدما أصبح مركز الوصافة في خطر في ظل اقتراب الوحدة منه بشدة، إذ يحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط فقط عن الوحدة.

ولا تقل المواجهة أهمية بالنسبة للعين في ظل مساعي الزعيم للمنافسة على المركز الثالث، وتعويض تعادله أمام الجزيرة 1-1، ويتسلح «الزعيم» بأفضلية المواجهات التاريخية بينهما، إذ سبق أن التقيا في عصر المحترفين في 29 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 10، وخسر ست مواجهات فقط.

ولم يعرف العين طعم الخسارة أمام الشارقة، منذ يناير من عام 2022، ففاز في مباراتين، وحضر التعادل في أربع مواجهات، في أطول سلسلة من التعادلات بين الفريقين على مدار ثلاثة مواسم.

دبا الحصن - الوحدة

يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن، في الساعة 6:10 مساءً، في مواجهة فارقة في صراع الهبوط والمركز الثالث، إذ لم يعد الفوز يكفي أصحاب الأرض لضمان البقاء، بل إن مصيره أصبح مرتبطاً بنتائج البطائح أقرب المتنافسين معه على البقاء.

ويحتل دبا الحصن حالياً المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن البطائح صاحب المركز 12، إذ إن خسارته أو حتى تعادله يعني هبوطه رسمياً وعودته إلى دوري الهواة.

في المقابل، فإن الوحدة سبق له أن تعرض لهذا الموقف قبل جولتين عندما واجه العروبة وتعادل معه 1-1، ليهبط العروبة بتلك النتيجة إلى دوري الهواة.

ومن المؤكد أن الوحدة لن يقبل سوى العودة بالنقاط الثلاث في ظل الصراع المشتد مع الوصل تحديداً على المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا وتقارب النقاط بينهما، إذ يحتل أصحاب السعادة المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل صاحب المركز الرابع.

بني ياس - خورفكان

يستضيف بني ياس نظيره خورفكان في مواجهة هادئة نسبياً، في الساعة 6:10 من مساء اليوم، في لقاء من أجل تحسين المراكز وانهاء الموسم بصورة مثالية.

ويحتل بني ياس المركز 11 برصيد 25 نقطة، وقد تكون أمامه فرصة للارتقاء مركزاً أو مركزين في تلك الجولة على حساب عجمان والبطائح صاحبي المركزين الـ10 والتاسع.

أما الطرف الآخر وهو خورفكان، فيأمل في استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد التي غابت عنه في آخر ثلاث جولات، بتعادله مع البطائح، 1-1، والنصر، 3-3، وخسارته الكبيرة من شباب الأهلي صفر-4، ليحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة.