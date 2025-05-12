الامارات | عباس: لا أنظر لعدد ألقابي.. المهم شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد قائد شباب الأهلي المخضرم، وليد عباس (39 عاماً)، أنه لا ينظر إلى عدد الألقاب الذي أحرزها في مسيرته بقدر ما يبحث عن إسعاد الجمهور، مشيراً إلى أنه تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الفريق لمدة شهرين.

وقال وليد عباس لـ«الإمارات اليوم»: «ليس من المهم عدد البطولات، وكم حقق وليد عباس من الألقاب، فالبطولات تأتي بتعب وجهد، والمهم هو وجودي مع هذه الكوكبة الرائعة من اللاعبين لكي نسعد الجمهور، ونطمح دائماً إلى الأفضل من أجل إسعاده، فيكفينا فرحة جمهورنا، وبالتأكيد أربع بطولات في موسم واحد أمر رائع، كنا نطمح إلى المزيد لكننا راضون بما تحقق».

وأوضح أن «هدف شباب الأهلي الموسم المقبل سيكون الظهور بشكل جيد في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يبحث بعد ذلك عن المنافسة على لقب البطولة في المستقبل».

يُذكر أن وليد عباس خاض مع شباب الأهلي أكثر من 20 بطولة مختلفة منها أربعة ألقاب دوري، ومثلها في كأس رئيس الدولة، وست بطولات بكأس السوبر، وأربع بطولات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى درع السوبر الإماراتي - القطري، ودرع التحدي الإماراتي - القطري.