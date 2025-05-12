الامارات | منتخب كوريا الجنوبية بطل «دولية فزاع» للريشة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب كوريا الجنوبية بلقب بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي أُقيمت برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، برصيد ست ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، وأربع برونزيات.

واختتمت البطولة، أول من أمس، بمشاركة 30 دولة، حيث تم تتويج اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة بصالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي.

وحلَّ المنتخب الماليزي في المركز الثاني، برصيد ثلاث ميداليات ذهبية وفضية واحدة وثلاث برونزيات، تلاه المنتخب الهندي ثالثاً، برصيد ميدالية ذهبية ومثلها فضية وخمس برونزيات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة، ثاني جمعة بالرقاد، إن الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج، وتحقيق الطموحات على الصعد كافة، وثمّن بالرقاد مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات في نسخة دبي والتي تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تسعى دائماً إلى تطوير البطولة من أجل تحقيق أهدافها كاملة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في التمكين.