الامارات | إصابة 25 مشجعاً في احتفالات صعود هامبورغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 25 شخصاً، أول من أمس، في ملعب «فولكسبارك شتاديون»، بينهم واحد «بين الحياة والموت»، وفقاً لإدارة الإطفاء، في ثاني أكبر مدينة ألمانية، وذلك خلال الاحتفالات بصعود هامبورغ إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد سبعة مواسم في الدرجة الثانية.

وكان هامبورغ قد ضمن صعوده إلى دوري النخبة بفوزه على أولم (6-1)، أمام 56 ألفاً و500 متفرج، وبعد صافرة نهاية المباراة، اقتحم المشجعون الملعب، ونتيجة لذلك أصيب بعض المشجعين، وفق بيان صدر عن إدارة الإطفاء في هامبورغ، صباح أمس، إذ تلقى 44 شخصاً العلاج الطبي، وأصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة، و19 بجروح خطيرة، وشخص واحد حالته خطرة.