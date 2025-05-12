شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ويرغب الجهاز الفني للفارس الأبيض في فرض حالة من التركيز لدى اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.