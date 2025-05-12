شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية بين عاشور ومنسي وفيصل على لقب هداف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رغم اشتغال الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز إلا أن هناك صراعاً شرساً بنفس الصورة على لقب هداف دوري نايل.

ويتساوى الثلاثي ناصر منسي وإمام عاشور وأسامة فيصل في صدارة جدول ترتيب هدافى الدوري المصري برصيد 11 هدفاً لكل منهم.

كان ناصر منسي، مهاجم الزمالك، قد سجل هدفًا في مباراة سيراميكا ضمن منافسات مسابقة الدوري فى اللقاء الذى انتهى 2-2.

وسجل إمام عاشور هدفين للأهلي أمام المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهى بفوز المارد الأحمر 4-2.

وأحرز أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي هدفا أمام بيراميدز فى المواجهة التي انتهت بفوز البنك الأهلى 4/2.

ترتيب هدافى الدوري المصري

- إمام عاشور - الأهلى - 11 هدفاً

- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا.

- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 11 هدفًا.

- محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.

- ياو أنور - البنك الأهلي - 9 أهداف.

- عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.

- شادي حسين - زد - 8 أهداف.

- فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.

- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.

- إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.

- مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.

- جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.

- عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.- رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.

- وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.

- حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.